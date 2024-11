A Lucca Comics presentazione nuovo volume a fumetti sull'Arma

Il 3 novembre, nella giornata di chiusura di Lucca Comics&Games, sarà presentato il secondo romanzo a fumetti dell'Arma dei carabinieri, anche questo realizzato in collaborazione con la Scuola romana dei fumetti.

Omicidi, rapine su commissione, traffico di cocaina e falsi dipinti d'arte per 'La vita segreta dei colori', questo il titolo del volume.

Un fumetto dal taglio decisamente realistico, un intreccio di dinamiche investigative ed operative che porteranno Ombra e i suoi compagni, già presenti nel primo romanzo, a una vera caccia all'uomo in seguito a una serie di omicidi nel paese di Brescello (Reggio Emilia), già teatro delle avventure di Peppone e don Camillo. Appuntamento alle 11.30 nella sala Tobino di Palazzo Ducale, tra gli ospiti Stefano Gabrielli, Idea Pieroni del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri e Kurolily.



