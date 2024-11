La Firenze degli studenti universitari in 634 foto

Oltre 630 fotografie che raccontano la Firenze vissuta dagli studenti universitari. Sono 223 quelli che hanno partecipato al concorso indetto dal Circolo ricreativo culturale dei dipendenti dell'ateneo per festeggiare i 100 anni dalla fondazione, interpretando con libertà creativa e espressiva il tema del titolo 'Vivere Firenze: la città - lo studio - lo svago'. Gli autori hanno potuto partecipare solo ed esclusivamente con foto inedite e originali, a colori o bianco e nero, prive di manipolazioni e alterazioni digitali.

Nell'intento di promuovere un'iniziativa alla portata di tutti, sono state accettate immagini scattate con qualsiasi strumento, dalla macchinetta usa e getta allo smartphone.

Molte delle 634 foto hanno visto immagini della città, dell'Arno e dei suoi giardini, alcune in momenti di vita vissuta, altre come sfondo di momenti particolari dei soggetti ritratti, altre semplicemente come bellezze da immortalare.

"Sapendo che la nostra sindaca è molto sensibile alla realtà dei giovani - annuncia la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci - realizzeremo un album con le fotografie del concorso e lo consegneremo a Sara Funaro, per offrirle lo sguardo degli studenti sulla città che amministra. Credo un modo piacevole per capire e entrare nella realtà dei nostri studenti".

A vincere il concorso è stata Letizia Lo Verde con la foto 'Con un solo gesto'; quindi Nadia Unti, Tommaso Delogu, Brian Pieroni, Ayse Mutlu Sonbahar, Desiree Quintiero, Vanda Antunovic, Ahmet Talia Duran, Giovanni Colombo e, ancora Tommaso Delogu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA