Arezzo, arresto cardiaco mentre gioca a padel, salvato da amici

Si accascia a terra privo di conoscenza e va in arresto cardiaco, ma viene salvato da un gruppo di amici. E' accaduto ieri sera in un impianto sportivo di Arezzo.

L'uomo, un 52enne aretino ha accusato un malore mentre stava giocando a padel, i presenti si sono subito accorti di quanto stava accadendo e hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione permettendo al cuore di riprendere a battere.

Parallelamente è stato attivato il 118, sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Donato.



