Ponte 1 novembre: musei e ville gratis in tutta la Toscana

Un ponte di aperture straordinarie e gratuite per i musei della direzione regionale della Toscana, dall'1 al 4 novembre. Sempre lunedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, anche gli Uffizi saranno aperti gratuitamente.

Tra gli ingressi gratuiti a Firenze la nota segnala quelle del Museo archeologico nazionale'; il Museo di San Marco con il refettorio grande appena riallestito e restaurato, il Cenacolo di Andrea del Sarto e la Villa medicea di Petraia (aperti dall'1 al 3). Ad Arezzo dall'1 al 4 novembre si potranno visitare la Basilica San Francesco, il Museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate, l'anfiteatro romano e Casa Vasari. In provincia di Livorno i musei nazionali delle residenze napoleoniche Villa San Martino e Palazzina dei Mulini all'Elba accoglieranno cittadini per tutto il ponte, mentre il museo archeologico di Castiglioncello solo domenica 3 novembre. A Lucca aperti i musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi, mentre nella provincia di Pisa quattro giorni di apertura per il San Matteo e la Certosa monumentale di Calci. A Pistoia la Fortezza di Santa Barbara, l'ex Chiesa del Tau e l'Oratorio di San Desiderio saranno aperti l'1 il 2 e il 4 novembre e il museo nazionale di Casa Giusti a Monsummano Terme 1, 2 e 3 novembre.

Infine quattro giorni di apertura anche al Museo archeologico nazionale di Chiusi dove è in corso fino al 1° dicembre la mostra fotografica di Marco Rubegni 'Lo stato delle cose'.

Sempre il 4 novembre sarà visitabile il secondo piano della Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi con orario ordinario 8.15 - 18,30. Tra le novità del riallestimento la sala dei marmi antichi, quelle della pittura fiamminghi, gli spazi dedicati ad Andrea del Sarto e ai maestri fiorentini del primo Cinquecento.



