Mimit, intesa tra Jsw e Metinvest su aree siderurgiche Piombino

È stata raggiunta oggi l'intesa tra Metinvest Adria e Jsw Steel Italy per la suddivisione delle aree dove saranno localizzati gli impianti siderurgici.

"L'accordo siglato dalle due aziende, su impulso del Mimit, sarà formalmente ratificato dai board entro il mese di novembre", informa il ministero. Prevede che Metinvest Adria e Jsw Steel Italy coesisteranno nell'area industriale di Piombino, dove il gruppo ucraino realizzerà un sito di produzione dell'acciaio tecnologicamente all'avanguardia e a basso impatto ambientale e l'azienda del gruppo Jindal un piano di revamping del treno di laminazione. L'intesa di oggi pone le basi per sviluppare gli accordi di programma che consentiranno di realizzare gli investimenti. "Una svolta storica" per Piombino dopo oltre 10 anni di cassa integrazione, sottolinea il Mimit. "Impegno mantenuto", ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.



