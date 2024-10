Giannutri, rimossi 300 metri palangaro in zona marina integrale

Rimosso e sequestrato dalla guardia costiera un palangaro di circa 300 metri di lunghezza che era stato calato a mare in zona integrale del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, nell'isola di Giannutri (Grosseto). Operazione condotta dal battello Gcb125 del Circondario marittimo di Porto Santo Stefano. A darne notizia è il presidente del Parco nazionale Giampiero Sammuri: "Con il supporto delle forze dell'ordine stiamo aumentando la pressione sulle attività illecite nelle zone di area protetta a mare, potenziando le azioni di vigilanza nelle aree di riserva integrale e sfruttando il vasto sistema di videosorveglianza.

Procederemo con le denunce del caso e non daremo scampo a chi vìola la disposizione di legge che disciplinano le aree protette a mare".

Nella nota, l'ente Parco evidenzia come le aree protette, maggiormente ricche di pesce del resto del mare, "siano obiettivo della pesca di frodo; per questo diventa sempre più determinante l'azione di controllo che serve sia per tutelare l'ambiente che per tutelare la piccola pesca locale che, al netto delle zone di tutela integrale, può essere regolarmente svolta all'interno del parco marino".



