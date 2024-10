Calcio: Gilardino, 'episodi hanno fatto la differenza'

Ancora una sconfitta per il Genoa che paga un episodio, contestato poi dal tecnico Gilardino e soprattutto le dieci assenze a cui deve far fronte il tecnico.

"Oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi per quello che hanno dato dentro la partita - ha detto -. La realtà dice questo: che non raccogliamo quanto di buono fatto. Abbiamo concesso poco o nulla e gli episodi hanno fatto la differenza.

Ma ci sono due episodi su tutti: manca un giallo (era già ammonito, ndr) a Martinez Quarta per un fallo su Frendrup e il loro gol era viziato da un fallo di gioco, un'azione che ho rivisto tre volte (spinta su Masini, ndr). De Gea poi è stato uno dei migliori in campo. Ci siamo difesi come deve essere contro una squadra come la Fiorentina, ma sotto profilo atteggiamento e prestazione squadra ha dato tutto quello che possiamo dare in questo momento. Stiamo raccogliendo zero ad oggi ma continuiamo a lavorare e continuiamo a tenere la testa alta, non voglio vedere tristezza perché tra tre giorni si rigioca e poi di nuovo tra una settimana".

Rossoblù usciti tra gli applausi del pubblico di casa che ha apprezzato l'impegno ma la classifica fa paura. "Bisogna lavorare e non è semplice farlo da ultimi in classifica - ha proseguito Gilardino -, ma è una sfida sicuramente complicata, sicuramente difficile, un'impresa che dobbiamo riuscire a vincere".

E per comprendere il momento dei rossoblù la lista degli assenti era di 9 giocatori ai quali aggiungere poi Balotelli.

"Non voglio cercare alibi, ma oltre ai due episodi che ho segnalato e che sono particolarmente importanti bisogna ricordare che tra i giocatori che sono fuori ce ne sono 8/9 undicesimi di quelli che hanno giocato contro Inter e Monza. Ma giocare così, con questo temperamento sarà fondamentale a Parma.

Ora dobbiamo smaltire le scorie negative e fare il possibile.

Balotelli? Mario è arrivato con una grande motivazione e con la convinzione di poter dare un contributo al Genoa e dentro al nostro spogliatoio. Un ragazzo che conosco che va tutelato e ora va messo nelle condizioni di stare bene. Deve allenarsi quotidianamente anche con doppie sedute. Valuterò ora dopo ora per la trasferta di Parma. Se sarà possibile verrà con noi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA