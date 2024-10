Montecatini short film festival, 100 corti da tutto il mondo

Al via a Montecatini Terme (Pistoia) l'edizione 2024 del Montecatini international short film festival, la più antica manifestazione d'Italia dedicata ai cortometraggi. Dal 4 al 10 novembre il centro termale tornerà a essere un crocevia internazionale affollato da registi, produttori, autori e attori. Sette giornate con tante iniziative ad accesso gratuito.

Tra le guest star sono attese al festival le attrici Morena Gentile, Denny Mendez e Carlotta Parodi, il compositore e produttore musicale Ron Jones, il ballerino e coreografo Giuseppe Picone, l'attrice e doppiatrice Myriam Catania. Si parte martedì 4 novembre con una delle sorprese di quest'anno, la sezione Film du garage, dedicata al cinema indipendente e agli allievi delle scuole di cinema. Per la selezione ufficiale del festival, sono stati 100 i cortometraggi scelti dalla giuria e provenienti da tutto il mondo.

In programma anche speciali rassegne dedicate ad Armenia, Portogallo e Spagna. Nell'anno del centenario dalla nascita non mancherà infine un omaggio a Marcello Mastroianni, con reading e proiezioni di film.



