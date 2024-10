Incastrate contro un muro da bus che svolta, 2 donne in ospedale

Rimaste bloccate contro un muro da un autobus che stava svoltando. E' successo intorno alle 18:30 nel centro di Firenze, all'angolo tra piazza San Marco e via degli Arazzieri. Per cause da accertare, un bus di Autolinee Toscane in fase di svolta ha stretto contro un edificio le due donne, incastrandole. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, utilizzando dei cuscini di sollevamento, hanno alzato il bus e hanno liberato una delle donne, di circa 70 anni, mentre l'altra era riuscita già in autonomia a raggiungere il personale del 118 intervenuto.

Sul posto anche la polizia municipale. Le due donne sono state portate, coscienti, in ospedale in codice rosso, poi declassato in giallo. Anche il conducente del bus ha accusato un malore. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.

Sul posto è stata inviata a scopo precauzionale dai vigili del fuoco anche un'autogru, poi fatta rientrare.



