Chimera 'torna' ad Arezzo, protagonista mostra sul Vasari

Era considerata da Giorgio Vasari il simbolo dell'antichità della Toscana e per questo consigliò a Cosimo I de Medici di portarla a Firenze: la Chimera, bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo il 15 novembre del 1553, normalmente esposta al museo archeologico di Firenze, è tornata ad Arezzo, e qui resterà fino al 2 febbraio. Il bronzo fa parte della mostra "Il teatro e le virtù" dedicata al 450mo anniversario dalla morte dell'aretino Giorgio Vasari che aprirà al pubblico domani.

Durante la preview dedicata alla stampa è stato mostrato l'allestimento realizzato nella sala intermedia della Galleria comunale d'arte contemporanea basato su gioco di luci, tra ombre e illuminazione, che ne mette in evidenza la perfezione della lavorazione. Stefano Casciu, direttore del Polo museale toscano, si è detto molto soddisfatto dell'operazione: "questa è stata l'occasione propizia per riportare la Chimera ad Arezzo. Il museo archeologico di Firenze è in ristrutturazione e dunque non sarebbe stato possibile valorizzarla a dovere". Come ha assicurato il direttore del museo archeologico di Firenze Daniele Maras, al ritorno a Firenze, la Chimera avrà una stanza ristrutturata e capace di metterne in evidenza le doti.



