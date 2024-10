Siamo in cattive acque, le canzoni inedite di Piero Ciampi

Siamo in cattive acque è il titolo del doppio cd che raccoglie canzoni inedite di Piero Ciampi, a cura di Enrico de Angelis. Una sorprendente raccolta di opere cantate dalla viva voce del cantautore livornese: undici brani mai ascoltati prima e altri ventuno con significative varianti, nella musica o nei testi, di canzoni già note.

Piero Ciampi, riconosciuto come uno dei più grandi poeti in musica, ha lasciato molto di incompiuto, a cominciare dalla sua vita, interrottasi a soli 45 anni, nel 1980. Progetti a venire, poesie e provini emergono di tanto in tanto dal passato per rinnovare il ricordo di questo autore che ha segnato la storia della canzone italiana. La raccolta, in uscita per Squilibri il 21 novembre, mette insieme registrazioni definite negli arrangiamenti e nell'orchestrazione, pronte per andare in stampa, ma anche provini di grande impatto emotivo e che consentono di seguire i progressivi affinamenti di una melodia o di un testo. Un ritrovamento che, come spiega de Angelis, è frutto di una grande passione per l'opera di Ciampi, coltivata per tutta la vita e orientata verso la ricomposizione della sua eredità artistica, grazie anche alla disponibilità di altri appassionati e di co-autori di Ciampi come Gian Franco Reverberi, Gianni Marchetti e Pino Pavone.

Brano dopo brano, in anni di paziente ricerca, ha preso corpo questa raccolta che riguarda due fasi della vita artistica del cantautore livornese: il breve periodo, pressoché sconosciuto, in cui nel 1967 lavorò col musicista genovese Elvio Monti e la più assidua collaborazione negli anni Settanta con Gianni Marchetti. A quest'ultimo periodo risalgono anche gli studi preparatori per l'album di Nada del 1973, Ho scoperto che esisto anch'io, con brani che sono i progenitori delle canzoni poi pubblicate ma anche due completamente inediti, e interpretati tutti da Piero Ciampi al femminile, come se a cantare fosse Nada.

Il booklet, oltre che da alcuni autografi di Ciampi, è arricchito da fotografie di Uliano Lucas, che ci restituiscono un'immagine insolita del cantautore negli anni Sessanta, e dai collage digitali di Daisy Jacuzzi che sembrano esaltare quella tensione verso il 2000 ricorrente nelle sue canzoni.

Il titolo del doppio cd, Siamo in cattive acque, deriva da uno degli autografi pubblicati nel booklet, vale a dire le ultime due paginette di una minuscola rubrica telefonica in cui Ciampi verga di suo pugno una possibile tracklist di un album a venire, intitolandolo per l'appunto Siamo in cattive acque e includendovi cinque dei brani pubblicati ora. L'album uscirà nel solo formato fisico di un doppio cd. In anteprima nazionale, sarà presentato nella prossima edizione del Premio Ciampi il 21 novembre nel Teatro Goldoni di Livorno. Tra gli ospiti anche Nada che interpreterà alcune delle canzoni scritte per lei da Ciampi.



