Scooter contro camion, muore 29enne a Porcari

Un uomo di 29 anni di origine marocchina ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio in via del Frizzone a Porcari (Lucca) all'altezza dello svincolo per il casello autostradale di Capannori sulla A12. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il giovane, in sella ad uno scooter, si è scontrato con un camion che transitava in zona.

Un impatto praticamente frontale che non ha lasciato scampo al 29enne.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza con medico a bordo della Croce Verde di Porcari. E' stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo per il giovane non c'era più niente da fare.

Al Frizzone sono arrivate anche due pattuglie della Polizia Stradale e due della Municipale di Capannori, per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico. Per consentire i rilievi la strada è stata interdetta al transito.



