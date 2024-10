Nel 2023 crescono (+3,5%) gli stranieri residenti in Toscana

Sono 429.864 gli stranieri residenti in Toscana alla fine del 2023, il 3,5% in più rispetto ai 415.190 censiti nel 2022. E' quanto emerso oggi a Firenze alla presentazione del 'Dossier statistico immigrazione', iniziativa organizzata da Idos, Confronti, Istituto di studi politici Pio V, Chiesa Valdese, Cgil Toscana, Assindatcolf. Il saldo migratorio con l'estero è positivo per 24.979 unità. "Più che la capacità attrattiva della Toscana - sostengono i ricercatori -, sembra aumentata la propensione al radicamento territoriale".

L'incidenza della popolazione straniera sui residenti è pari all'11,7% (9% la media nazionale) grazie alle province di Prato (22,4%) e Firenze (13,4%). Quasi la metà (46,5%) degli stranieri residenti è europeo (tra cui il 23,7% dell'Ue), poco meno di un terzo asiatico (30,5%), un sesto africano (16,1%). Le comunità più numerose restano Romania (17,6% dei residenti stranieri), Cina (16,2%), Albania (13,6%), Marocco (6,7%) e Senegal (3,2%).

Le acquisizioni di cittadinanza nel 2023 sono state 13.826, il terzo dato più elevato dal 2010, ma 2.692 in meno rispetto alle 16.518 del 2022.

L'incidenza degli occupati stranieri sul totale diminuisce dal 12,6% all'11,9%, con un calo di circa 9mila unita (-4,4%).

Il tasso di disoccupazione scende all'11,1% rispetto al 12,1% del 2022. Migliora anche il tasso di occupazione, dal 62,8% del 2022 al 63,2% del 2023. Il numero di imprese con titolare straniero è cresciuto del 2,7%: oggi quasi 16 imprese su 100 hanno un titolare immigrato, con Prato in testa (33,2%, primo posto nazionale), seguita da Firenze (18,7%). C'è equilibrio tra imprese 'immigrate' attive nei servizi (47,4%) e nell'industria (43,2%).

Nel 2022/2023 gli studenti stranieri sono tornati a salire, dopo gli anni del Covid, con un aumento dell'1,8%, passando da 71.474 a 72.769, mentre i nati in Italia continuano a diminuire (-0,8% nel complesso). E' straniero il 15,1% degli alunni toscani, percentuale che sale leggermente nelle scuole dell'infanzia e nelle secondarie di I grado (15,9% in entrambe) e al 17,4% nelle primarie, mentre scende al 12,2% nelle secondarie di II grado. In media è di seconda generazione il 68,2% degli studenti stranieri della toscana, quota che arriva all'81,8% alle scuole dell'infanzia. Nel 2023, ogni 100 alunni di cittadinanza non italiana, 35 erano iscritti a un istituto tecnico, 34 a un liceo e 31 a una scuola professionale.



