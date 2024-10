Lucca Comics & Games, 140 treni in più per raggiungere Lucca

Saranno 140 i treni che andranno ad aggiungersi all'offerta ordinaria del Regionale, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione del "Lucca Comics 2024", in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. Per la prevista elevata affluenza dei viaggiatori, spiega una nota, l'incremento del numero dei treni in circolazione e la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio, si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione con largo anticipo. I biglietti possono essere acquistati in stazione, anche nelle biglietterie automatiche, online tramite sito e App Trenitalia e in tutti i punti vendita autorizzati. Mercoledì 30 ottobre, alla stazione di Lucca, sul binario 1, dalle 9:30 alle 14, sarà aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti, il treno regionale livreato "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", nato dalla collaborazione tra Nintendo e Trenitalia. Per poter visitare il treno Zelda è necessario effettuare l'iscrizione.

Modifiche anche al servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel centro di Lucca previste dalle 22 del 29 ottobre alle 24 del 3 novembre. Le principali modifiche al servizio, spiega Autolinee Toscana, riguardano: il capolinea bus di piazzale Verdi che è temporaneamente trasferito al parcheggio Palatucci, in via Carlo Del Prete; viale San Concordio che vede invertito il senso di marcia e istituito il senso unico in altre strade il transito dalla Stazione Fs che è interdetto ad eccezione delle linee 1+, 2+, 3+, 4 e 5. il servizio della linea 6 nei giorni festivi 1 e 3 novembre è gratuito. La biglietteria At in piazzale Verdi resta aperta. Previste deviazioni alla linee urbane 6, 1+, 2+, 3+, 5, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 67, alle linee extraurbane E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E17, E18, E19, E20, 61, DD, e alla linea mista 851.



