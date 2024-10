Usa il bancomat della persona che assiste, badante denunciato

Di giorno si sarebbe impossessato del bancomat della persona che assistiva per poi di notte prelevare i soldi di nascosto. Quindi la mattina seguente avrebbe rimesso il bancomat nel portafogli della vittima, persona per la quale lavorava come badante. E' quanto contestato dai carabinieri a un quarantenne strnaiero: l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi. Tutto è accaduto nel Livornese.

Gli accertamenti sono stati condotti dai militari della stazione di Piombino. Secondo la loro ricostruzione, l'uomo, approfittando del suo lavoro come badante, di volta in volta avrebbe trafugato la carta bancomat e il codice pin dal portafogli della vittima. Cercando di non destare sospetto ed a distanza di tempo tra un prelievo e l'altro, sarebbe così riuscito a impossessarsi della somma complessiva di 500 euro. La vittima dopo essersi accorta dell'ammanco si è rivolta ai carabinieri. I militari hanno poi verificato che i prelievi venivano effettuati di notte anche se la carta era ancora nelle mani della vittima. Dall'esame delle immagini video acquisite è stato individuato un sospettato, poi identificato nel badante quarantenne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA