L'Ort inaugura 44ma stagione concertistica

Si inaugura il 30 ottobre al Teatro Verdi di Firenze la 44ma stagione concertistica dell'Orchestra della Toscana: sul podio il direttore principale Diego Ceretta, violino solista Frank Peter Zimmermann.

Il concerto inaugurale è il primo dei cinque appuntamenti di stagione con Diego Ceretta: in programma l'ouverture Egmont di Beethoven e la Sinfonia Scozzese di Mendelssohn. In programma il 30 ottobre anche il Concerto per violino e orchestra di Schumann: a suonarlo Zimmermann che imbraccerà il suo Stradivari 'Lady Inchiquin' datato 1711.

Dopo l'inaugurazione al Verdi di Firenze il concerto replica il giorno successivo al Teatro Verdi di Pisa nell'ambito della stagione de I concerti della Normale.



