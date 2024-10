In migliaia a Firenze sfilano per la pace, 'Fermiamo guerre ora'

Partita da piazza Santa Maria Novella a Firenze la manifestazione per la pace: in corteo alcune migliaia di persone che percorreranno le via del centro fino a Santa Croce.

In piazza molte bandiere della pace, ma anche i gonfaloni di alcuni Comuni, e insegne della Cgil, dell'Anpi e di Emergency.

In piazza anche alcune bandiere della Palestina mentre un gruppo di manifestanti mostra uno striscione con scritto 'Israele vergogna dell'umanità'.

A sfilare dietro il grande striscione che apre il corteo con scritto "Fermiamo le guerre ora" anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte. In piazza all'avvio della manifestazione presente l'imam di Firenze Izzedin Elzir.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA