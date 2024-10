Commisso a tifosi viola, Mai più comportamenti irresponsabili

''Mi auguro che fatti come quelli di giovedì sera, che rischiano di rovinare l'immagine di Firenze e della passione dei nostri tifosi per i comportamenti irresponsabili di alcuni, non si verifichino ancora. E con questo auspicio scenderemo domani in campo nella sfida contro la Roma''. Così Rocco Commisso attraverso una nota diffusa dai canali del club. Il presidente viola è intervenuto dagli Stati Uniti per lanciare un appello ai tifosi dopo quanto accaduto due sere fa durante San Gallo-Fiorentina di Conference League, quando l'arbitro ha dovuto interrompere il gioco per tre volte per il ripetuto lancio di fumogeni in campo dal settore che ospitava i sostenitori viola, invitando poi capitan Biraghi a intervenire per farli smettere e minacciando di chiudere in anticipo il match. Cosa che poi, per fortuna della squadra di Palladino, non è accaduta.

In attesa delle decisioni della Uefa al riguardo, Commisso ha voluto ribadire: ''Firenze è una città meravigliosa, riconosciuta nel mondo per la sua arte e la sua bellezza. La passione unica dei fiorentini e dei tifosi viola è un valore straordinario apprezzato in tutto il mondo. Il calore della nostra curva mi colpisce e mi riempie di emozione ogni volta che la squadra scende in campo, tutte le volte che vado a salutare i nostri tifosi. Ed è così che vorrei fosse identificata la passione dei fiorentini per la maglia viola. I fatti di giovedì - ha rimarcato il patron viola - rischiano di rovinare questa immagine creando un danno non solo alla Fiorentina ma anche a quello che Firenze rappresenta in Italia, in Europa e nel mondo''.



