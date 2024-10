Uffizi, il 5/11 sciopero addetti servizi museali

Sciopero il 5 novembre del personale di Opera laboratori addetto ai servizi museali - circa 200 persone impiegate in biglietterie, sorveglianza, accoglienza - di Uffizi, Palazzo Pitti, Polo museale Toscana, Opificio Pietre Dure. A proclamarlo Filcams Cgil-Uiltucs-Rsu Opera che affermano: un altro sciopero "dopo quello di luglio 2023 perché il direttore della Galleria degli Uffizi Verde ci ha comunicato di aver sostanzialmente disconosciuto il documento siglato dall'ex direttore Eike Schmidt il 19 dicembre 2023, frutto di un accordo che mirava a tutelare tutti i lavoratori nei cambi di appalto per tutti i musei in questione".



