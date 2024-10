Terre degli Uffizi,a San Casciano mostra su macchiaiolo Pointeau

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FIRENZE), 25 OTT - Terre degli Uffizi torna a San Casciano con una mostra dedicata per la prima volta a Stanislao Pointeau, "un macchiaiolo toscano di origini francesi", da domani al 16 febbraio 2025.

Il percorso espositivo si sviluppa in quattro sezioni organizzate cronologicamente. La prima 'Stanislao Pointeau, gli amici senesi e quelli francesi nella Firenze di metà Ottocento' riguarda le prime opere e il ruolo di tramite dell'artista fra la cultura figurativa toscana e quella francese di metà secolo.

La seconda, 'Dagli esordi artistici alla 'macchia', si concentra sugli inizi del percorso artistico, attraverso una selezionata scelta di tele nonché disegni a matita e acquerello su carta schizzati in un viaggio nel Mugello nel 1851. Quindi il cuore della mostra, 'Gli anni della Macchia'. Fra le opere troviamo 'Sulle rive dell'Arno' di Telemaco Signorini e 'Renaioli sull'Arno', 'La ferratura del bove' e altri quadri e disegni che segnarono profondamente il corso della pittura toscana dei tardi anni Cinquanta e degli inizi del decennio successivo. Chiude la mostra l'ultima sezione intitolata 'I soggiorni nel Sud Italia e il trasferimento a Pisa nel 1867'.

"Il percorso espositivo getta una luce inedita sul rapporto del pittore francese con l'ambiente artistico internazionale, come rivelano le preziose incisioni di Marcellin Desboutin, mentre al suo legame con la compagine dei macchiaioli è dedicata una sezione che è anche il fulcro della mostra e che comprende uno dei prestiti più importanti provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, 'Sulle rive dell'Arno', di Telemaco Signorini, conservato nella Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti", commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde.

Per Bernabò Bocca, presidente di Fondazione Cr Firenze, "dobbiamo favorire una fruizione più capillare delle collezioni delle Gallerie degli Uffizi e, al tempo stesso, incoraggiare un turismo più sostenibile. È inoltre importante rendere sempre più consapevoli i nostri concittadini sulla straordinaria ricchezza del territorio in cui vivono". Infine il sindaco di San Casciano Val di Pesa Roberto Ciappi parla di "un artista amato e riscoperto da Carlo Del Bravo, che siamo felici di valorizzare nel nostro territorio, nel cuore della campagna toscana che amava raffigurare".



