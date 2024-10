Maltempo: crollo in mura Cortona, nessun ferito

Un crollo si è verificato nelle mura di Cortona ad Arezzo, a provocarlo la pioggia di questi giorni. In particolare ha ceduto una parte del muro sovrastante la rampa d'accesso a via Guelfa, nei pressi della chiesa dello Spirito Santo. Il tratto stradale è stato chiuso stamani e subito sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza dell'area con l'intervento dei tecnici del comune e di una ditta esterna. Transennata anche la zona superiore al crollo. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto si è recato il sindaco Luciano Meoni per un sopralluogo insieme agli operai, ai tecnici e agli agenti della polizia municipale. "Mi preme sottolineare il fatto - le parole di Meoni - che nessuna persona sia rimasta coinvolta nell'episodio. Stiamo parlando anche di un danno economico ingente, che comporterà un intervento oneroso. Questa opera, facente parte del patrimonio storico di Cortona, è vincolata dalla Soprintendenza e con essa ci muoveremo al fine di realizzare un progetto di ricostruzione che possa essere realizzato al più presto".

Il circuito delle mura e delle porte urbane della città di Cortona si fonda su una impostazione etrusca poi ristrutturato in età medievale.



