Addetti appalti Montblanc, protesta con tende a Firenze

Sciopero e protesta dei lavoratori in appalto Montblanc, con tre tende piazzate davanti alla boutique del brand in via Tornabuoni, la strade delle griffe nel centro storico di Firenze. La mobilitazione, che proseguirà anche domani, è promossa dai Sudd Cobas: coinvolti nello sciopero, afferma il sindacato "centinaia di operai in circa 40 aziende del settore moda tra Firenze e Prato".

La protesta, con alcune decine di partecipanti, ha avuto un prologo in piazza Duomo, davanti alla sede della Regione Toscana: una delegazione di sindacalisti e operai ha consegnato una lettera aperta indirizzata al presidente Eugenio Giani per tornare a chiedere di convocare al tavolo di crisi il fondo finanziario Richemont, titolare del brand. "Siamo ancora in attesa. Finora la Regione non è stata chiara, vogliamo sapere se sostiene le richieste dei lavoratori in appalto oppure no. Diamo il beneficio del dubbio e per questo abbiamo consegnato oggi la lettera, sperando che la Regione finalmente si esprima", dice Francesca Ciuffi dei Sudd Cobas. La protesta riguarda i lavoratori di due ditte Z Production ed Eurotaglio di Campi Bisenzio (Firenze) le cui commesse non sono state rinnovate a inizio anno, con le borse che però continuano ad essere prodotte sul territorio. "Una delocalizzazione punitiva, dopo la sindacalizzazione", sostengono i Sudd Cobas.

In via Tornabuoni, oltre alle tende, striscioni 'non siamo usa e getta' e cori 'basta lavoro dodici ore', 'otto ore, cinque giorni'. Nelle intenzioni di sindacalisti e operai le tende resteranno piantate fino a domani quando alle 17.30 è in programma una nuova manifestazione davanti ai negozi Montblanc anche in altre città italiane e in Francia e in Germania, nell'ambito di una mobilitazione di 'convergenza europea'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA