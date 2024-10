Tartufo bianco, tornano rassegne San Miniato e San Giovanni Asso

Novembre mese all'insegna del tartufo bianco con due dei principali appuntamenti in Toscana: la Mostra mercato del tartufo bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d'Asso, nel comune di Montalcino (Siena), e la Mostra mercato del tartufo bianco di San Miniato (Pisa).

L'appuntamento senese, alla 38ma edizione, è in programma nei week end 9-10 e 16-17 novembre. Secondo le prime stime dell'Associazione tartufai senesi, spiega una nota, questa potrebbe essere un'ottima annata per il prezioso fungo ipogeo, dopo anni di magra dovuti alla siccità. Se non torneranno periodi di grande caldo, tutto lascia pensare a prezzi più bassi rispetto al 2023 e a una maggiore quantità di tartufi bianchi disponibili. Per l'occasione il borgo di San Giovanni d'Asso offre una festa ricca di proposte, dal "Truffle Square", con stand gastronomici delle eccellenze locali dove pranzare e cenare a tema, alla "Cerca del tartufo" insieme ai tartufai senesi e i loro cani, al mercatino per le vie con i prodotti tipici a km 0 e naturalmente i punti vendita dove acquistare direttamente dalle mani dei tartufai. Non mancheranno coking show e degustazioni dove il protagonista sarà sempre il tartufo bianco.

La manifestazione di San Miniato, giunta alla 53ma edizione, vuole festeggiare quest'anno il 70mo anniversario della cavatura del tartufo più grande del mondo, trovato proprio nei boschi vicino San Miniato dal cacciatore Arturo Gallerini accompagnato dal suo fedele amico a quattro zampe Parigi: nel 1954, il tartufaio scovò una 'pepita' da 2.520 grammi che fu inserita nel Guinness dei primati. La mostra mercato andrà in scena il weekend del 16-17 novembre, del 23-24 novembre e del 30 novembre-1 dicembre. In programma un ricco calendario di eventi che si svolgeranno tra le strade del centro storico.

Sparsi per le piazze di San Miniato, oltre agli stand dove poter assaggiare ed acquistare le prelibatezze locali, si potrà assistere a diversi show cooking curati da chef rinomati. E poi la caccia al tartufo accompagnati dai tartufai.



