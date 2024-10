Maltempo, esteso codice arancione per temporali in Toscana

Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre, in Toscana. Per questo, e tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il codice arancione, valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 25 ottobre, sulle zone occidentali della Toscana, estendendolo al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese. Codice giallo per il resto della regione.



