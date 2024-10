In tre settimane 130mila toscani vaccinati contro l'influenza

Prosegue in Toscana la campagna di vaccinazione contro l'influenza e il Covid-19, offerta gratuitamente ad anziani con più di sessant'anni, persone ad elevata fragilità di qualsiasi età, donne in gravidanza ma anche a chi si prende cura di persone fragili, operatori sanitari e sociosanitari e studenti di medicina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali, oltre a tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione. A tre settimane dall'avvio, spiega la Regione, in oltre 130mila si sono vaccinati contro l'influenza: in più di 35 mila, 23mila solo nell'ultima settimana, l'hanno fatto anche per il Covid-19. I più numerosi (quasi 17mila) sono gli over 60, più di 7mila le persone a elevata fragilità.

La campagna di vaccinazione è partita il 1 ottobre con gli anziani delle Rsa: dal 7 ottobre hanno iniziato a somministrare i vaccini anche i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta nel proprio ambulatorio ai propri assistiti. Chi fosse interessato a vaccinarsi, si spiega sempre dalla Regione, potrà farlo anche presso uno dei centri delle Asl prenotandosi on line sul portale regionale all'indirizzo prenotavaccino.sanita.toscana.it. Chi ha più di sessant'anni potrà vaccinarsi pure in una delle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna. Alle bambine e ai bambini dai due ai sei anni sarà offerto il vaccino antinfluenzale in forma di spray nasale. L'assessore alla salute della Toscana Simone Bezzini invita tutti ad approfittare dell'opportunità.

"Vacciniamoci - dice -, facciamolo per tutelare la salute pubblica, per proteggere noi stessi e le persone più fragili".





