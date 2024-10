Il Pecorino Toscano Dop arriva in Vietnam

Il Pecorino toscano Dop, tra i formaggi più rappresentativi della tradizione casearia italiana, arriva ufficialmente in Vietnam, "aprendo un nuovo, importante capitolo nell'esportazione delle eccellenze agroalimentari italiane".

Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che dal 18 novembre il Pecorino toscano arriverà ai distributori locali e si farà anche conoscere tramite incontri B2B, masterclass e degustazioni. "L'imminente missione in Vietnam del Pecorino toscano Dop, con due tappe ad Hanoi e Ho Chi Minh City - si spiega -, acquisisce un significato ancora maggiore in quanto ufficialmente inserita nell'agenda delle celebrazioni della Settimana della Cucina italiana nel mondo 2024, sotto il patrocinio dell'ambasciata d'Italia ad Hanoi e del consolato generale d'Italia a Ho Chi Minh City".

"Accompagniamo con molto piacere e orgoglio questa grande occasione dell'arrivo sul mercato vietnamita di un prodotto che porta con sé tutte le caratteristiche dell'eccellenza e al tempo stesso una forte connotazione identitaria" commenta la vicepresidente e assessora all'agroalimentare della Toscana Stefania Saccardi. "Il Vietnam è un mercato dinamico e in rapida crescita: introdurre un pezzo fondamentale della cultura culinaria mediterranea come il Pecorino toscano Dop rappresenta una pietra miliare nel percorso di promozione e valorizzazione del Consorzio", le parole di Andrea Righini, direttore del Consorzio tutela Pecorino toscano Dop. "L'arrivo del Pecorino toscano Dop in Vietnam - commenta Quyet Tran, segretario generale Icham - è un segnale concreto della crescente integrazione commerciale tra l'Italia e il Vietnam, facilitata dall'Evfta", l'accordo di libero scambio tra Vietnam e Ue entrato in vigore nel 2020. Negli ultimi 4 anni, si spiega, "c'è stata una crescita notevole anche del mercato dei formaggi" in Vietnam: "Con l'aumento del Pil pro-capite" riscuotono "una domanda crescente, essendo un alimento associato a maggiore qualità e a più alti standard di vita, legato anche a stili di vita occidentali".



