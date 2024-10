A Carrara la prima statua di Che Guevara in Italia

A Carrara (Massa Carrara) una statua dedicata a Che Guevara, la prima in Italia e la seconda in Europa, che sarà realizzata dallo scultore argentino Jorge Romeo. L'opera, come riporta l'edizione locale de Il Tirreno, sarà collocata presso la scalinata di via Baluardo e l'inaugurazione è prevista per gennaio.

In contemporanea sarà organizzato anche un grande convegno sul Che, con relatori di spessore: i promotori stanno cercando di invitare il biografo Paco Ignacio Taibo II, e se possibile anche la vedova del Che, Aleida March. La grande opera sarà alta 2,15 metri, in marmo, con sopra il ritratto di Che Guevara in ferro dello spessore di due centimetri.



