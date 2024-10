Pesta coetaneo che rischia occhio, denunciato minore a Pontedera

Un minore straniero è stato denunciato dalla polizia locale di Pontedera (Pisa) per lesioni personali perché ritenuto l'autore di un violento pestaggio avvenuto a inizio ottobre nella cittadina contro un coetaneo, anche lui di origini straniere, che al culmine di una rissa aveva subito ferite gravi al volto. Lesioni che lo hanno stretto a subire un intervento chirurgico di ricostruzione e un ricovero urgente in ospedale, con il rischio concreto di perdere un occhio. L'episodio, capitato nei giorni della fiera (5-6 ottobre), destò forte preoccupazione in città spingendo i cittadini a chiedere maggiori misure di sicurezza durante eventi pubblici.

Le indagini condotte dalla polizia locale - con la visione di molte ore di filmati dalle telecamere di sicurezza nell'area dell'evento fieristico dove era avvenuta la rissa - hanno permesso agli agenti di identificare l'aggressore. Questo durante la rissa aveva rifiutato di fornire le proprie generalità e si era opposto al controllo degli agenti dandosi alla fuga, circostanza per cui è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.



