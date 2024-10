Calcio: scontri Siena-Livorno, arrestati 2 tifosi ospiti

Arresti domiciliari per due tifosi del Livorno per i disordini di domenica scorsa dopo il derby Siena-Livorno in serie D di calcio. Sono accusati di lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Sei agenti della questura di Siena erano rimasti feriti negli scontri del post partita.

Invece, in altri fatti, la questura di Livorno ha dato un Daspo di 1 anno a un altro tifoso amaranto che il 31 agosto andava allo stadio armato di mazza. Voleva assistere alla gara col Grosseto per la Coppa Italia di serie D ma fu controllato prima dell'ingresso. Secondo una prima ricostruzione gli ultras livornesi avrebbero tentato di venire a contatto con quelli bianconeri e, di fronte all'opposizione delle forze dell'ordine, avrebbero reagito con un lancio di oggetti tra cui transenne per colpire gli agenti. Gli accertamenti proseguono per verificare altre responsabilità.



