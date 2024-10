Palazzo Strozzi inaugura installazione che si muove come i fiori

Nuova installazione site-specific per il cortile rinascimentale di Palazzo Strozzi a Firenze: dal 24 ottobre al 26 gennaio il duo artistico olandese Drift propone una performance che unisce espressione artistica, natura e scienza. L'installazione 'Shy Society', è composta da sette grandi elementi inseriti nello spazio aperto del cortile, che si muovono lentamente e sinuosamente, aprendosi e chiudendosi in una coreografia che segue un brano sinfonico del compositore contemporaneo statunitense Rza.

Ogni parte dell'installazione si dispiega e si ritrae continuamente grazie a un software progettato per imitare i movimenti imprevedibili e naturali dei fiori, offrendo così una riflessione sull'interrelazione tra natura e artificio, controllo e meraviglia. 'Shy Society', si spiega, trae ispirazione dal fenomeno naturale noto come nictonastia per cui alcune specie di piante e fiori si chiudono durante la notte e si riaprono all'alba per autodifesa e per conservare le proprie risorse. Questo fenomeno induce non solo a riflettere sul concetto di bellezza, tra natura e artificio, ma anche sull'idea di adattamento all'ambiente da parte di tutte le forme di vita.

Così come i fiori si aprono e chiudono in risposta ai cicli naturali, anche gli esseri umani sono "chiamati a trasformarsi e adattarsi alle sfide presentate dal nostro ambiente". Il duo olandese, noto per opere e progetti performativi che uniscono arte e tecnologia, lavora in stretta sinergia con scienziati, programmatori e ingegneri, ma anche con musicisti, danzatori e altri artisti visivi per realizzare i propri progetti.

L'opera è stata inaugurata oggi e rientra nell'ambito del programma Palazzo Strozzi Future Art, in collaborazione con la Fondazione Hillary Merkus Recordati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA