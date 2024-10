Maltempo:allerta gialla in Toscana per rischio idrogeologico

La protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-occidentale nella giornata di domani martedì 22 ottobre.

Previste piogge sparse con cumulati massimi fino a 30-40 mm. Lo rende noto il governatore Eugenio Giani.

Il codice giallo, spiega la Regione in una nota, è stato emesso per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 7 alla mezzanotte di domani per le zone centro-occidentali della regione.

Le previsioni parlano di pressione in aumento e arrivo di aria moderatamente più fresca in quota: domani attese deboli piogge sparse in particolare sulle zone centro-occidentali, con qualche probabilità di temporali isolati.



