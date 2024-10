Donna uccisa, gip convalida, Mattia Scutti resta in carcere

Resta in carcere Mattia Scutti, il disoccupato, di 22 anni, arrestato il 17 ottobre per aver ucciso con una pistola calibro 8 la zia, Laura Frosecchi, 55 anni, all'interno del suo negozio a Chiesanuova (Firenze). Così ha stabilito il gip Gianluca Mancuso, dopo aver convalidato l'arresto. C'e' il rischio, secondo il giudice, che l'indagato possa reiterare il reato tornare o compiere gesti autolesionistici. Scutti è accusato di omicidio volontario, porto e detenzione abusiva di armi clandestine, parti di armi, armi da guerra e munizionamento. Nell'udienza di convalida, il giovane, difeso dall'avvocato Francesco Ceccherini, si è avvalso della facoltà di non rispondere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA