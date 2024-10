Anziana donna rapinata mentre rincasa a Firenze

Una donna di 78 anni è stata rapinata in strada a Firenze mentre rincasava. L'aggressione è avvenuta lo scorso 15 ottobre ma se ne è avuta notizia solo oggi: a renderla nota la polizia insieme alla comunicazione che i due presunti autori sono stati arrestati e che il loro fermo è stato convalidato. Si tratta di un 29enne e di un 36enne, entrambi georgiani, rintracciati in un'abitazione dove è stata rinvenuta una collana portata via alla 78enne.

Secondo quanto ricostruito, martedì scorso la vittima dopo essere scesa dall'autobus in via dello Statuto si sarebbe incamminata verso casa. Arrivata nei pressi della propria abitazione sarebbe stata aggredita alle spalle da due uomini: uno l'avrebbe tenuta ferma contro il muro, con una mano sulla bocca, l'altro le avrebbe strappato le collane che aveva al collo e portato via il portafoglio dalla borsa. I rapinatori sarebbero quindi fuggiti mentre la donna, soccorsa dal marito, avrebbe dato l'allarme al 112 nue. La squadra mobile ha avviato gli accertamenti visionando le immagini registrate dalle telecamere della zona, poi, scoperto che dopo il colpo i bancomat rubati alla donna erano stati usati più volte in alcuni negozi di Firenze, hanno individuato i due fermati rintracciandoli in un appartamento nella zona di Campo di Marte.





