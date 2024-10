A 100 anni morte Puccini tributo anche di Topolino

Per celebrare i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Panini Comics omaggiare il grande compositore toscano con un volume speciale che raccoglie storie a fumetti ispirate alle sue opere. Dopo Giuseppe Verdi, già protagonista di storie Disney, adesso anche Puccini, si spiega,"entra a far parte di questo empireo artistico, in cui genio musicale e magia a fumetti si uniscono per avvicinare le giovani generazioni al mondo dei classici. Il nuovo Topolibro, in uscita il 30 ottobre in concomitanza con il settimanale, presenta reinterpretazioni Disney dei capolavori pucciniani.

Tra le sue pagine, i lettori troveranno Paperonbot, originale rivisitazione della celebre Turandot, insieme a Paperina nel ruolo della Fanciulla del West e Paperino e la piccola Butterfly, che richiamano le omonime opere liriche. Oltre a queste storie, il volume include curiosità sul mondo della musica per fondere l'eccellenza della musica lirica con la fantasia e l'umorismo dei mondi di Topi e Paperi, arricchito dalla collaborazione con Stefano Bollani, che ha partecipato alla sceneggiatura di Paperino e il segreto del tenore smemorato. Sulle pagine di Topolino, invece, esce la storia inedita Zio Paperone e l'opera inattesa, in cui Puccini e la sua amata villa di Torre del Lago diventano protagonisti, portando il maestro nell'universo dei personaggi Disney.

Per festeggiare l'uscita di queste due pubblicazioni, la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, in collaborazione con Panini Comics, organizza un evento speciale il 30 ottobre 2024 all'Auditorium Simonetta Puccini di Torre del Lago (Lucca). Per l'occasione saranno esposte le riproduzioni delle tavole a fumetti: la piccola esposizione sarà visitabile sino al 3 novembre, in concomitanza con Lucca comics & games.





