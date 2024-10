Lucca Comics & Games, inaugurate le mostre a Palazzo Ducale

Un viaggio intorno al mondo a rappresentare idealmente le diverse sfaccettature della Nona Arte, dal Giappone di Yoshitaka Amano al Nord Africa delle attiviste Takoua Ben Mohamed, Zainab Fasiki e Deena Mohamed, passando per il teramano Carmine Di Giandomenico e tanti altri.

Il primo atto dell'edizione 2024 Lucca Comics & Games è l'inaugurazione delle mostre ospitate a Palazzo Ducale, fino al 3 novembre a ingresso libero, dal martedì alla domenica (orario 15-19, la domenica anche 10-13, 9-19 nei giorni del festival). Un'occasione unica per scoprire pezzi originali e tavole che hanno fatto la storia del fumetto e dell'illustrazione mondiale.

Tra le mostre, 'Yoshitaka Amano: Press Animae to play', incentrata sul periodo giovanile della produzione del Sensei, forse quello meno noto dal grande pubblico. dove ha contribuito alla creazione di cartoni animati cult, come Judo Boy, Ape Magà, Pinocchio, Yattaman. 'Contrappunti' è la mostra dedicata a Carmine Di Giandomenico, dagli esordi con Examen fino allo sbarco alla Marvel e il passaggio alla Dc Comics. 'Jubilé Hurlant' è invece un omaggio alla rivista Métal Hurlant, di cui ripercorre i cinquant'anni di travagliata ma esaltante vita editoriale. culminati nel rilancio del 2021. Per l'occasione sarà a Lucca Jean-Pierre Dionnet, uno dei fondatori. E, ancora, 'Kalimatuna: le nostre parole di libertà' con tre artiste-attiviste Takoua Ben Mohamed, Zainab Fasiki e Deena Mohamed che restituiscono uno spaccato, critico e ironico, sul fermento culturale contemporaneo di tre Paesi del Nord Africa, Tunisia, Marocco ed Egitto.

Tra i protagonisti anche Kazu Kibuishi con la monografica 'Architetto di mondi fantastici', che intende celebrare l'autore della saga di graphic novel Amulet, che vedrà proprio a Lucca Comics & Games il suo fortunato epilogo. 'Il pianeta intergalattico. Fumetti, disegni e oggetti' è il titolo della mostra dedicata a Francesca Ghermandi e alla sua arte, un fumetto che è punto di sintesi avanzata delle più disparate esperienze artistiche: pittura, design, narrativa, teatro, persino musica. Infine '20 anni di Lucca project contest' per celebrare le prime due decadi del concorso, diventato osservatorio privilegiato sullo stato dell'arte della giovane creatività italiana e in particolare del fumetto.



