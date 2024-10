A Viareggio presidio per la pace, 'non rassegniamoci a guerre'

Secondo presidio di riflessione per la pace stamani a Viareggio (LUCCA) dalle 10 alle 12 organizzato dal Forum per la Pace Versilia in piazza Margherita in Passeggiata.

Persone sdraiate a terra per mimare morti, con una musica di sottofondo e colpi di tamburo, cartelli con su scritto no alla guerra e le colorate bandiere pace. Il presidio è stato il secondo dei tre appuntamenti in vista del 26 ottobre che sarà la Giornata di mobilitazione nazionale contro le guerre a cui aderisce il Forum per la Pace Versilia e promossa dalla Rete Nazionale Pace e Disarmo, Europe for peace, Fondazione Perugia Assisi,Coalizione Assisi Pace Giusta. Fra le associazioni presenti anche Policardia Teatro per dire no alle guerre sì alla pace. "Rassegnazione. Il suo sinonimo è:paziente accettazione - dicono i promotori - Perché oramai pensiamo che la guerra sia uno status naturale, perché ci siamo rassegnati che le guerre ci debbano essere. E invece il nostro deve essere un no alla guerra, un cessate il fuoco, basta rassegnazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA