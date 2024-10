A Lucca la sfilata benefica della Ladies of Harley National Run

Circa 500 moto, tutte Harley Davidson e tutte guidate da donne, nonostante il maltempo, hanno sfilato stamani a Lucca sotto le storiche mura della città, per la quarta edizione Ladies of Harley National Run (Lnr), l'evento motociclistico organizzato dall'Harley Owners Group (Hog) che ha riunito centinaia di persone da tutta Italia per una giornata all'insegna della passione per la due ruote e della solidarietà.

Il Lnr 2024 sostiene infatti la Fondazione Veronesi e l'Associazione Luna Onlus e così una parte dei proventi delle iscrizioni e della vendita di gadget (come le magliette commemorative) verrà devoluta a queste due importanti organizzazioni impegnate nella lotta contro il cancro e la violenza sulle donne. Durante l'evento, sono stati raccolti 10mila euro per la Fondazione Veronesi e 2mila per l'Associazione Luna Onlus.

La partenza della parata, che si è tenuta lungo le Mura Urbane di Lucca, prevista per le 10 è stata leggermente posticipata, poi via alla rumorosa sfilata con un itinerario panoramico con vista sulle colline circostanti.



