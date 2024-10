Maltempo, in Toscana codice giallo prorogato a domenica

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha confermato il codice giallo in Toscana per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre prorogandolo alla giornata di domenica per rischio idraulico al reticolo principale nel Valdarno inferiore, in Valdelsa e Valdera e in Val di Cornia (fino alle ore 8) e per rischio idrogeologico sul reticolo minore nelle aree del Reno e della Romagna Toscana (fino alle ore14).

Continua a piovere su gran parte della Toscana, interessata oggi, si spiega, da precipitazioni generalmente di debole intensità, più insistenti su alto Mugello e sui crinali appenninici orientali, con attenuazione dalla tarda serata. Per domani, domenica 20 ottobre, sono attese precipitazioni deboli ma insistenti sull'alto Mugello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA