Una donna di 80 anni è morta stamani a Livorno dopo essere stata investita da un'auto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 in via Mameli dove è poi intervenuta la polizia municipale.

L'anziana è stata travolta da una Fiat 500 condotta da un uomo: trasportata in gravissime condizioni al pronto soccorso è poi deceduta in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA