Al via in Toscana corsi per diventare volontari ospedalieri

Sono in partenza in tutta la Toscana i corsi dal titolo 'Imparare per aiutare', promossi dall'Assocazione volontari ospedalieri (Avo) per formare nuovi volontari che poi svolgeranno attività nei presidi ospedalieri e nelle Rsa della regione.

Alcuni corsi sono iniziati nel mese di ottobre come a Grosseto, Firenze e Figline, altri sono in partenza a novembre e altri ancora sono programmati a febbraio 2025. Proprio in questi giorni si è aperta la formazione all'ospedale San Donato di Arezzo. Il percorso formativo, gratuito, prevede cinque appuntamenti della durata di due ore ciascuno. Durante il corso, grazie alla presenza dei professionisti sanitari e dei volontari con esperienza, gli aspiranti volontari hanno la possibilità di apprendere gli strumenti e le modalità per interagire correttamente con i pazienti ricoverati nella struttura ospedaliera. Al percorso formativo partecipano da minimo di 5-6 aspiranti volontari insieme a persone con più esperienza.

"A Firenze - spiega la presidente di Avo Toscana Fiorenza Fanicchi - hanno partecipato in 50, di cui 20 erano aspiranti volontari. Stessi numeri a Empoli. Incrementare i volontari è molto importante perché con il Covid sono calati". Durante il corso vengono analizzati gli strumenti utili a interagire con il paziente, l'importanza e il ruolo dei volontari in pronto soccorso, le norme etiche e comportamentali che il volontario deve seguire, ma anche i suggerimenti per riconoscere i segnali non verbali per essere d'aiuto. "I nostri corsi - aggiunge Fanicchi - seguono le linee guida indicate dalla federazione nazionale per rendere tutti i corsi omogenei e coerenti tra loro. Teniamo molto alla formazione dei nuovi volontari ed è importante formarli tutti allo stesso modo". Fanicchi spiega inoltre che è in programma "un convegno annuale che si svolgerà nelle sedi delle tre Asl e avrà come tema la gentilezza".





