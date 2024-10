Maltempo, domani allerta arancione in 5 regioni

Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temporali, ci sarà nelle prossime ore nelle regioni di Nordovest in estensione al resto del Nord, alle regioni centrali tirreniche e, da domani, a Campania e Sicilia centro-occidentale. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

Dalle sera di oggi, si legge, persisteranno temporali su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Attese precipitazioni anche su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio, in estensione dalle prime ore di domani, alla Campania e successivamente alla Sicilia, specie settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per la giornata di domani allerta arancione in Liguria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Valutata inoltre, allerta gialla su restanti settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, su alcune aree di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sull'intero territorio di Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio e Molise, su parte di Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.



