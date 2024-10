La cantina Pala di Serdiana acquistata dalla famiglia Tolaini

C'è un passaggio di proprietà per la storica cantina Pala di Serdiana. Mario Pala e famiglia hanno chiuso l'accordo di vendita con Lia Tolaini, a capo della cantina Tolaini di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena. La cessione della cantina e dei vigneti, in prevalenza nel comune di Serdiana, sono stati ufficializzati oggi.

L'accordo include anche la vendita di Mora&Memo, azienda lanciata da Elisabetta Pala nel 2011.

"Collaboriamo con Lia Tolaini da oltre vent'anni: è lei che distribuisce i nostri vini sul mercato americano tramite la Banville Wine Merchants, che presiede - spiega Mario Pala, patron della cantina - Conosce a fondo la nostra realtà e apprezziamo l'impegno, la dedizione e l'amore che ha sempre dimostrato per Pala e per la Sardegna. Siamo certi che sotto la sua guida la cantina raggiungerà nuovi e ambiziosi traguardi".

La nuova proprietà sarà affiancata dallo storico staff della cantina, incluso Fabio Angius, che assume il ruolo di ad e continuerà a coordinare le strategie di vendita sul mercato nazionale e internazionale.

"È un onore portare avanti quanto Mario ha realizzato in questi ultimi quarant'anni - commentatLia Tolaini - Ha trasformato l'azienda fondata da suo padre in una realtà moderna, tra le più apprezzate e innovative del panorama vitivinicolo sardo con una cura estrema della qualità e una totale fedeltà alle sue radici, le stesse a cui desidero tenerla ancorata. Il nostro obiettivo - sottolinea - è rafforzare ulteriormente il marchio Pala ampliando l'offerta grazie a nuovi investimenti sul territorio. Vogliamo garantire uno sviluppo strategico dei brand e creare valore sia per la comunità locale che per l'economia dell'Isola".



