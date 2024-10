Maltempo in Toscana, prorogato il codice giallo

A causa di un'intensa perturbazione atlantica che si avvicina lentamente alla Toscana portando piogge consistenti sulle zone occidentali in particolare nella giornata di domani, giovedì 17 ottobre la Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la costa. Interessate anche le zone nord-occidentali interne (bacini del Serchio, Lima, Reno, Bisenzio, Ombrone pistoiese e Valdarno inferiore) e quelle centro-meridionali (bacini di Fiora e Albegna). L'allerta meteo è valida dalle 15 alla mezzanotte di domani.

Dal pomeriggio di oggi, mercoledì, possibilità di temporali forti nella seconda parte della giornata sulle zone nord occidentali, in Arcipelago e sulla costa centro-settentrionale.

Domani, giovedì, temporali anche di forte intensità, in particolare sulle zone occidentali e nella seconda parte della giornata. Sempre domani verrà valutata la possibilità di innalzare il colore dell'allerta su nord ovest e sulla costa per criticità idrogeologica-idraulica e temporali.



