Logistica, a porto Piombino nuove aree con 200.000 mq piazzali

Inaugurate le nuove aree per la logistica industriale nella Darsena Est del porto di Piombino dopo tre anni di lavori a una infrastruttura che annovera di circa 200.000 metri quadri di piazzali. L'opera, cofinanziata dalla Regione Toscana per 18 milioni di euro e dall'Ente portuale per 4,5 milioni, "è la risposta della Port Authority alla domanda di rinnovamento di un territorio che ha nel porto lo snodo principale del proprio sviluppo", spiega la stessa Autorità portuale il cui presidente Luciano Guerrieri ha sottolineato che "l'area è strumento formidabile per favorire la diversificazione industriale e un ulteriore sviluppo". La Darsena est è divisa in tre lotti di cui uno è assegnato in via provvisoria in concessione a Piombino Industrie Marittime (Pim) a compensazione della sottrazione di parte di aree demaniali marittime a servizio del Rigassificatore. "Le aree sono utilizzabili subito e siamo disponibili a concessioni che favoriscano lo sviluppo di nuovi traffici - ha aggiunto Guerrieri - Il prossimo step è il completamento della banchina di riva e delle restanti vasche di colmata, opere necessarie per l'insediamento di Metinvest", la società ucraina dell'acciaio che progetta di aprire un impianto siderurgico a Piombino.

"Contiamo molto - ha detto Guerrieri - sulla possibilità di acquisire le risorse necessarie, a valle dei futuri accordi di programma sulla ripartizione delle aree demaniali su cui realizzare i nuovi impianti dell'acciaieria di Piombino". Il presidente della Toscana e commissario straordinario per le opere, Eugenio Giani, ha detto che "ospitando il rigassificatore Piombino ha svolto una funzione di interesse nazionale che spero si possa sostanziare nel riconoscimento delle risorse che servono per completare il disegno progettuale del porto" che "dispone non solo di fondali da 20 metri di pescaggio, ma anche di aree retroportuali dalle grandi potenzialità e di una nuova viabilità". Per il sindaco Francesco Ferrari "le aree inaugurate si innestano in un percorso fatto di opere infrastrutturali.

Abbiamo inaugurato la bretellina; c'è un cantiere visibile dopo decenni della strada 398, stiamo assistendo ad azioni concrete".





