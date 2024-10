Gli Stati Uniti al voto, incontro all'Università di Pisa

Sono le prossime elezioni negli Usa il tema del nuovo appuntamento con la rassegna 'Ne parliamo in Sapienza', ciclo di incontri e seminari che l'Università di Pisa organizza attraverso il Cidic-Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura con esperti ed esperte del mondo della ricerca e della società civile.

Dopo i temi della prima edizione (2022) dedicata alle grandi sfide dell'attualità (la salute, l'istruzione, la guerra, il Pnrr), e le due edizioni 2023 incentrate sul significato del 25 aprile e all'etica e responsabilità del confronto, il 24 ottobre, a partire dalle 16, nell'aula magna nuova del Palazzo La Sapienza di Pisa si parlerà di 'Gli Stati Uniti al voto. Qual è la vera posta in gioco?' con i giornalisti Natalia Augias (corrispondente Rai dal Regno Unito), Antonio Di Bella (corrispondente RAI per i servizi giornalistici radiofonici e televisivi dagli Stati Uniti), Viviana Mazza (inviata Stati Uniti Corriere della Sera), Agnese Pini (direttrice dei quotidiani editi dal gruppo Monrif: Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Il Telegrafo e Quotidiano Nazionale), con lo scrittore e giornalista Walter Veltroni e con Alessandro Volpi, docente dell'Università di Pisa. A moderare l'incontro sarà Saulle Panizza, direttore Cidic - Università di Pisa che spiega: "Grazie alla presenza di autorevoli personaggi ben noti anche al grande pubblico, avremo la possibilità di analizzare i contenuti, i pregi e i difetti dei programmi dei candidati, ma soprattutto le conseguenze socio-economiche e i possibili effetti del voto sugli equilibri internazionali, già fortemente compromessi dai numerosi conflitti in corso. Con l'aiuto degli studenti e del pubblico, avremo così modo di approfondire i risvolti di un passaggio centrale della nostra realtà contemporanea, dai possibili riflessi sulla vita di ciascuno di noi".

L'incontro, spiega l'Ateneo, "è rivolto alla cittadinanza e, in particolare, agli studenti dell'Università di Pisa: si strutturerà come un dialogo aperto" e "a tal proposito, è già in funzione, e lo rimarrà fino alla chiusura dell'incontro, un form - al link https://forms.office.com/e/phM3QVdihD - attraverso il quale porre la propria domanda ai relatori".



