Covid, 867 nuovi casi e 10 morti in Toscana in sette giorni

Rilevati 867 nuovi casi e altri 10 morti per Covid in Toscana nell'ultima settimana secondo il report periodico della Regione. Le ultime vittime sono state 4 a Firenze e provincia, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, Lucca e Livorno e portano il totale dei decessi a 12.659 dall'inizio dell'epidemia Gli 867 nuovi casi - 382 confermati con tampone molecolare e gli altri 485 con test rapido - porta quelli rilevati in regione dall'inizio della pandemia al totale di 1.666.442 e sono circa 250 in più rispetto al rilevamento della settimana precedente.

I guariti virali - per tampone negativo - crescono del +0,04% (sono state 663 persone, numero assoluto inferiore di quasi 200 unità rispetto a quello dei nuovi contagi) e raggiungono la quota totale di 1.652.218 (99,1% dei casi totali) dall'inizio della pandemia.

I positivi attuali sono 1.565. Tra loro sono ricoverati in ospedale 212 persone (+31 unità il saldo tra ricoveri e dimissioni rispetto alla settimana precedente, pari al +17,1%), di cui 6 ricoverati in terapia intensiva (+2 unità il saldo tra ingressi e uscite pari al +50%). Gli altri 1.353 pazienti sono in isolamento a casa, "perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+163 unità rispetto alla settimana precedente, pari al +13,7%).





