A Firenze il rapporto tra Michelangelo e il potere

Michelangelo e il rapporto con il potere raccontato in una mostra con oltre 50 opere tra sculture, dipinti, disegni, lettere autografe e calchi in gesso. Tra queste, direttamente dal Bargello, il celebre busto di Bruto: è la prima volta nella storia che viene esposto a Palazzo Vecchio.

La scultura nasceva come un omaggio di Donato Giannotti al colto cardinale Niccolò Ridolfi, sostenitore di un modello governativo repubblicano di impianto popolare, che aveva esaltato Lorenzino de' Medici quale "novello Bruto". L'esposizione, dal titolo, 'Michelangelo e il Potere', a cura di Cristina Acidini e Sergio Risaliti, si sviluppa tra la Sala delle Udienze e quella dei Gigli, dove si trovano, tra gli altri, i ritratti di Girolamo Savonarola di Fra' Bartolomeo, di Pier Soderini attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio, di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici e Innocenzo Cibo, sempre del Bugiardini.

A rappresentare i diversi rapporti di Michelangelo con i potenti figurano opere come il disegno raffigurante un Torso di nudo di spalle, studio per la Battaglia di Cascina, quattro 'disegni di fortificazioni', eseguiti dall'artista nel periodo dell'assedio di Firenze al servizio della Repubblica, e due 'disegni progettuali' per il complesso di San Lorenzo, uno per la facciata della Basilica e l'altro per la Biblioteca Laurenziana. A prestare le opere, Gallerie degli Uffizi, i Musei del Bargello, la Fondazione Casa Buonarroti, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza e le Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma. L'inaugurazione venerdì prossimo, la mostra resterà aperta al pubblico fino al 26 gennaio 2025.

Per la sindaca di Firenze Sara Funaro "è significativo che questo percorso prenda forma qui, in un palazzo che nei secoli ha visto avvicendarsi la storia con la S maiuscola e il potere di una dinastia che ha segnato in modo indelebile anche la contemporaneità, la dinastia medicea". "Abbiamo la possibilità di approfondire una cosa nuova, e cioè il rapporto fra l'artista e il potere", ha detto l'assessore alla Cultura Giovanni Bettarini. "Anche le opere d'arte più celebri e i documenti più noti possono esprimere nuovi significati, quando vengono inseriti in un contesto che esalta certi loro aspetti, abitualmente difficili da percepire", il commento di Acidini, mentre Risaliti spera che l'arte di "Buonarroti contribuisca a risvegliare gli spiriti liberi, ad alimentare ideali di pace, il desiderio di bellezza".



