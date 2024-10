Sfilata super car a Villa La Massa Excellence, vince Bugatti 110

Una Bugatti Centodieci, del collezionista svizzero Fritz Burkard, è stata premiata con la "Coppa d'Oro Villa La Massa", nell'ambito di Villa La Massa Excellence, kermesse di eleganza riservata ad auto sportive della più alta fascia, prodotte dal 1990 in poi, andata in scena ne fine settimana a Villa La Massa, proprietà del Gruppo Villa d'Este, a Firenze. La rassegna ha visto 'sfilare' 22 supercar, per la gioia degli appassionati.

La Bugatti Centodieci, spiega una nota, del 2023 ha tra i suoi requisiti, oltre a un motore W16 di ben 1600cv, quello di aver celebrato la rinascita della Bugatti del 1991. Battezzata Eb110 in ricordo dei 110 anni di Ettore, la "Centodieci" si è imposta nella Classe "Evoluzione" sulla Bmw M3 "Homage", anch'essa del 2023. Nella Classe "Innovazione" il primato è andato all'unica auto elettrica del lotto: la Pininfarina Battista. Poiché questi gioielli spesso vengono poco usati, e per premiare invece chi sceglie di guidare queste supercar, è stata introdotta una Classe basata sui chilometri percorsi. A vincerla con ben 77.600 km sul cruscotto, la Bmw Z8 di Elia Dal Canton. Con una logica simile, il premio per la vettura arrivata, per strada, da più lontano: a riceverlo Camillo Mechaker-Vogele per la sua Mercedes Benz McLaren Roadster.

Premiata anche una Alfa Romeo 8C Competizione Silvia e Chiara Cavallaro, conservata dal lontano 2009. Premiato due volte Maurizio De Angelis per la sua pressoché unica Gemballa Mirage GT "Gold Edition", una elaborazione estetica e tecnica della celebre Porsche Carrera GT fatta dal tuner tedesco Gemballa.

L'evento si è concluso ieri quando le supercar hanno lasciato Villa La Massa per un tour nel Mugello, attraverso i leggendari passi della Futa e del Giogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA