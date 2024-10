Record uova ma scarsa nascita in ultimi 2 nidi Caretta a Pianosa

Record di uova ma solo due tartarughe marine nate negli ultimi due nidi di Caretta caretta deposti all'isola di Pianosa (Livorno). E' il bilancio tracciato da Isa Tonso, responsabile del progetto tartarughe marine di Legambiente e Parco nazionale Arcipelago Toscano, sugli ultimi due nidi aperti nei giorni scorsi, dei sei deposti questa stagione sull'isola, oltre ad un tentativo di nidificazione fallito.

Sono emerse due nidificazioni importanti ma con uno scarsissimo successo riproduttivo, spiega una nota: nel primo 132 uova, un pipped (una tartarughina morta ancora che non è riuscita ad uscire del tutto dall'uovo) e una tartarughina uscita dall'uovo ma trovata morta nel nido. Nel secondo nido le cose sono andate leggermente meglio: 135 uova depositate - record per l'Arcipelago Toscano - delle quali 133 integre ma non schiuse e due tartarughine che sono riuscite a raggiungere il mare. In tutto, nei sei nidi le tartarughe marine hanno depositato 866 uova e sono nate 209 piccoli, con alcuni nidi con un successo riproduttivo altissimo, altri molto basso e altri nullo e con la sorpresa di nidi tardivi - che di solito sono quelli con meno uova - che si sono invece rivelati record per deposizione di uova anche se con un numero bassissimo di nati.

"Le nidificazioni di Pianosa ci dicono che gran parte delle convinzioni che avevamo sulle nidificazioni delle tartarughe marine vanno riviste - sottolinea Tonso -, soprattutto per queste tartarughe che stanno colonizzando con i loro nidi il Mediterraneo nord occidentale e si avventurano in spiagge sconosciute. Quello che abbiamo verificato con i sensori di temperatura è qualcosa che i pianosini dicono da sempre: la sabbia di Pianosa è 'fresca', spetterà ai ricercatori capirne il motivo, Ma quel che è certo è che i dati raccolti a Pianosa sono un tesoro scientifico per le università e per il grande progetto internazionale Life TurtleNest del quale Legambiente è capofila".

E a proposito di TurtleNest, Lisa Ardita, responsabile scientifica del progetto tartarughe dell'Arcipelago Toscano, ha vissuto un0esperienza a Cabo Verde, il Paese africano nell'Oceano Atlantico, su una spiaggia di 5 chilometri dove in una stagione riproduttiva i nidi di tartarughe marine superano i 10mila. Secondo Legambiente resta solo da capire cosa è successo nell'unica nidificazione dell'Elba nel 2024, a Vetrangoli, dove il periodo di possibile schiusa non si è ancora concluso.





