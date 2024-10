Alla Pergola monologhi Dacia Maraini contro violenza sulle donne

Si intitola 'Amori rubati' la rassegna di monologhi per voce sola, che hanno come tema centrale la violenza contro le donne e tratti dalla raccolta di racconti L'amore rubato di Dacia Maraini, in scena nel Saloncino Paolo Poli del teatro della Pergola di Firenze dal 15 al 20 ottobre. Il progetto, a cura di Federica Di Martino, vede protagoniste Viola Graziosi, Lorenza Sorino e Federica Restani.

Le donne raccontate da Dacia Maraini, spiega una nota, mostrano qualcosa di intimo, qualcosa di necessario e doloroso.

Sono forti, hanno lottato, a volte hanno perso, ma non si sono mai arrese. Combattono una battaglia antica e sempre attuale contro gli uomini amati che sempre più spesso si dimostrano incapaci di ricambiarle, di confrontarsi con il rifiuto, il desiderio. Davanti a queste donne, mariti, amanti, compagni si rivelano ragazzini che stentano a crescere e confondono la passione con il possesso e, per questo, l'amore lo rubano. In tutte queste storie affilate e perfette, dure e capaci di emozionare e indignare, Dacia Maraini racconta di un mondo diviso fra coloro che vedono nell'altro una persona da rispettare e coloro che, con antica testardaggine, considerano l'altro un oggetto da possedere e schiavizzare. Viola Graziosi è 'Anna', monologo tratto dal racconto "Anna e il Moro", Lorenza Sorino interpreta 'Marina', tratto dal racconto "Marina è caduta per le scale", mentre Federica Restani è 'Angela', dal racconto "La notte della gelosia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA